Сенцов о задержании активиста в Крыму: у нас стало на одного политзаключенного больше

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 31823 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 60931 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 69007 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 115863 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 171205 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 163548 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 216310 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201527 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 439562 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233839 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 51900 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 48980 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 50653 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 32346 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 25219 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 198529 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 183406 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 269816 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 439562 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 541012 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 115874 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 61961 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 59555 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 65730 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 96067 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Сенцов о задержании активиста в Крыму: у нас стало на одного политзаключенного больше

Киев • УНН

 • 10473 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня стало известно о задержании в Крыму мужчины с паспортом гражданина Украины. Его подозревают в том, что он якобы собирался скоїти терракт. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов на своей странице в Facebook по этом поводу заявил, что сегодня стало на одного украинского политического заключенного больше, передает УНН.

Сенцов о задержании активиста в Крыму: у нас стало на одного политзаключенного больше

"В оккупированном Крыму ФСБ задержала местного проукраинского активиста Олега Приходько. Обвинения до боли знакомые: подготовка к подрыву администрации города Саки с целью оказания давления на органы власти РФ для выхода Крыма из ее состава. Такая вот абсурдная формулировка позволяет квалифицировать это, без сомнения сфальсифицированное дело, как терроризм. Происходит то, о чем многие говорили — Путин в любой момент может набрать себе сколько угодно новых заложников из наших людей в Крыму. Сегодня у нас стало на одного политического заключенного больше. Путинская Россия, гори в аду!" - написал Сенцов.

Ранее сегодня, как сообщал ТАСС, ФСБ задержала в Крыму "россиянина, планировавшего совершить теракт".

"В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

Однако позже агентство сообщило, что задержанный имеет украинский паспорт.

"Сегодня он был задержан в качестве подозреваемого. Имеет паспорт гражданина Украины", - сказал следователь в "симферопольском суде", где рассматривается ходатайство следствия об аресте 60-летнего задержанного.

По данным агентства, следствие просит арестовать Приходько на два месяца - до 10 декабря. Обвинение ему пока не предъявлено.

Напомним, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23