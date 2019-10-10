Сенцов о задержании активиста в Крыму: у нас стало на одного политзаключенного больше
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня стало известно о задержании в Крыму мужчины с паспортом гражданина Украины. Его подозревают в том, что он якобы собирался скоїти терракт. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов на своей странице в Facebook по этом поводу заявил, что сегодня стало на одного украинского политического заключенного больше, передает УНН.
"В оккупированном Крыму ФСБ задержала местного проукраинского активиста Олега Приходько. Обвинения до боли знакомые: подготовка к подрыву администрации города Саки с целью оказания давления на органы власти РФ для выхода Крыма из ее состава. Такая вот абсурдная формулировка позволяет квалифицировать это, без сомнения сфальсифицированное дело, как терроризм. Происходит то, о чем многие говорили — Путин в любой момент может набрать себе сколько угодно новых заложников из наших людей в Крыму. Сегодня у нас стало на одного политического заключенного больше. Путинская Россия, гори в аду!" - написал Сенцов.
Ранее сегодня, как сообщал ТАСС, ФСБ задержала в Крыму "россиянина, планировавшего совершить теракт".
"В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.
Однако позже агентство сообщило, что задержанный имеет украинский паспорт.
"Сегодня он был задержан в качестве подозреваемого. Имеет паспорт гражданина Украины", - сказал следователь в "симферопольском суде", где рассматривается ходатайство следствия об аресте 60-летнего задержанного.
По данным агентства, следствие просит арестовать Приходько на два месяца - до 10 декабря. Обвинение ему пока не предъявлено.
Напомним, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.