Сенцов о задержании активиста в Крыму: у нас стало на одного политзаключенного больше

КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня стало известно о задержании в Крыму мужчины с паспортом гражданина Украины. Его подозревают в том, что он якобы собирался скоїти терракт. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов на своей странице в Facebook по этом поводу заявил, что сегодня стало на одного украинского политического заключенного больше, передает УНН.