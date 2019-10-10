Сенцов про затримання активіста в Криму: у нас стало на одного політв'язня більше

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні стало відомо про затримання в Криму чоловіка з паспортом громадянина України. Його підозрюють у тому, що він нібито збирався зробити теракт. Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов на своїй сторінці в Facebook по цьому приводу заявив, що сьогодні стало на одного українського політичного в'язня більше, передає УНН.