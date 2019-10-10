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Сенцов про затримання активіста в Криму: у нас стало на одного політв'язня більше

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні стало відомо про затримання в Криму чоловіка з паспортом громадянина України. Його підозрюють у тому, що він нібито збирався зробити теракт. Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов на своїй сторінці в Facebook по цьому приводу заявив, що сьогодні стало на одного українського політичного в'язня більше, передає УНН.

Сенцов про затримання активіста в Криму: у нас стало на одного політв'язня більше

"В окупованому Криму ФСБ затримала місцевого проукраїнського активіста Олега Приходька. Звинувачення до болю знайомі: підготовка до підриву адміністрації міста Саки з метою чинення тиску на органи влади РФ для виходу Криму з її складу. Таке ось абсурдне формулювання дозволяє кваліфікувати цю, без сумніву сфальсифіковану справу, як тероризм. Відбувається те, про що багато говорили - Путін у будь-який момент може набрати собі скільки завгодно нових заручників з наших людей в Криму. Сьогодні у нас стало на одного політичного в'язня більше. Путінська Росія, гори у пеклі!" - написав Сенцов.

Раніше сьогодні, як повідомляв ТАСС, ФСБ затримала в Криму "росіянина, який планував здійснити теракт".

"У гаражі, що йому належить, виявлено готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, компоненти та інструменти для його виготовлення, пляшки із запальною сумішшю", - йдеться в повідомленні.

Однак пізніше агентство повідомило, що затриманий має український паспорт.

"Сьогодні він був затриманий в якості підозрюваного. Має паспорт громадянина України", - сказав слідчий в "сімферопольському суді", де розглядається клопотання слідства про арешт 60-річного затриманого.

За даними агентства, слідство просить заарештувати Приходька на два місяці - до 10 грудня. Обвинувачення йому поки не пред'явлено.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в анексованому Криму.

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