Что интересует украинцев: обнародован топ-10 самых популярных видео 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Официальный блог Google Украина во вторник представил рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине, передает УНН.
Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мевл "Холодок". Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу - "Холостячка" и "От пацанки к леди".
Кроме того, в десятку попали интервью экс-главы ОПУ Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет об острове Бали с канала Антона Птушкина о путешествиях.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году выглядит следующим образом:
1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)
2. Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрали, в большинстве, клипы российских исполнителей.
Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине выглядит так:
1. Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)
2. LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)
3. ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)
4. MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ
5. Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
6. MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
7. Dabro - Юность (Official video)
8. MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
9. Баста & Zivert - неболей
10. MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Как сообщал УНН, ранее в этом году Окружной административный суд города Киева отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину на три года российскому рэперу ЭлДжи.