Що цікавить українців: оприлюднено топ-10 найпопулярніших відео 2020 року

Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок". Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу – "Холостячка" та "Від пацанки до панянки".

Крім того в десятку потрапило інтерв'ю ексглави ОПУ Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі з каналу Антона Птушкіна про подорожі.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році виглядає наступним чином:

1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)

2. Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020

3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020

4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !

6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь

8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2020 році зібрали, у більшості, кліпи російських виконавців.

Топ-10 музичних відео 2020 року в Україні виглядає так:

1. Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)

2. LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)

3. ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)

4. MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ

5. Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020

6. MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)

7. Dabro - Юность (Official video)

8. MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]

9. Баста & Zivert - неболей

10. MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

