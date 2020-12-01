Що цікавить українців: оприлюднено топ-10 найпопулярніших відео 2020 року

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Київ • УНН

 • 16192 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Офіційний блог Google Україна у вівторок представив рейтинг найпопулярніших відео 2020 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні, передає УНН.

Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок". Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу – "Холостячка" та "Від пацанки до панянки".

Крім того в десятку потрапило інтерв'ю ексглави ОПУ Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі з каналу Антона Птушкіна про подорожі.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році виглядає наступним чином:

1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)
2. Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2020 році зібрали, у більшості, кліпи російських виконавців.

Топ-10 музичних відео 2020 року в Україні виглядає так:

1. Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)
2. LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)
3. ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)
4. MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ
5. Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
6. MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
7. Dabro - Юность (Official video)
8. MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
9. Баста & Zivert - неболей
10. MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Як повідомляв УНН, раніше цього року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення СБУ про заборону в'їзду в Україну на три роки російському реперу Елджею.

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