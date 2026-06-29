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СБУ задержала восемь агентов РФ, которые регистрировали Starlink для оккупантов

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

Служба безопасности разоблачила восемь агентов РФ, которые регистрировали спутниковые терминалы Starlink для российских военных. Задержанным грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала восемь агентов РФ, которые регистрировали Starlink для оккупантов

Служба безопасности задержала еще восемь агентов РФ, которые по заказу врага регистрировали спутниковые терминалы Starlink для вооруженных формирований страны-агрессора. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, фигурантами оказались жители разных регионов Украины в возрасте от 18 до 44 лет, которые попали в поле зрения российских спецслужбистов в Telegram-каналах по поиску "легких заработков"

- говорится в сообщении.

Так, в Ровенской области задержаны двое мобилизованных, которые самовольно покинули воинскую часть, а затем пошли на сотрудничество с врагом.

После вербовки оба дезертира сначала зарегистрировали Starlink на свои имена и передали соответствующие реквизиты кураторам из РФ.

После этого агенты получили от российских спецслужбистов указания привлечь к незаконной верификации терминалов максимальное количество людей.

Для этого оба злоумышленника под вымышленными предлогами использовали паспортные данные как минимум 14 своих знакомых.

В Днепропетровской области задержаны двое фигурантов, которые уже имели судимость за кражи и грабеж.

По данным контрразведки СБУ, дельцы оформили Starlink сначала на себя и передали необходимые реквизиты куратору из РФ, а затем привлекли еще 14 лиц к незаконной регистрации терминалов.

На Волыни разоблачен 18-летний житель областного центра, который оформил Starlink на себя и передал доступ рашистам, а затем привлек еще семерых знакомых, которые незаконно активировали спутниковые системы для РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); 
    • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); 
      • ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

        Злоумышленникам грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

        Комплексные меры проводились под процессуальным руководством Днепропетровской и Волынской областных прокуратур, а также Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

        В ГУР показали, как демилитаризуют Крым и оставляют оккупантов без топлива 29.06.26, 14:20 • 4178 просмотров

        Ольга Розгон

        Война в УкраинеКриминал и ЧП