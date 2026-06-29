В ГУР показали, как демилитаризуют Крым и оставляют оккупантов без топлива

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" показали, как уничтожают военные цели врага в Крыму и оставляют оккупантов без горючего, сообщает УНН.

"Дебеззинизация оккупантов в Крыму — "Призраки" ГУР продолжают системное уничтожение вражеской военной логистики", — говорится в подписи к видео.

В ГУР подчеркивают, что мастера спецподразделения "Призраки" продолжают системную работу по демилитаризации временно порабощенного Крыма — уничтожают и выводят из строя военные цели российского оккупационного группирования.

"После появления "Призраков" захватчики теряют средства наблюдения и испытывают серьезные логистические проблемы — в том числе и на железной дороге", — уточнили в ГУР.

Подразделением "Призраки" поражено в течение июня 2026 года:

РЛС “Каста-2Е2”;

6 топливозаправщиков;

2 грузовых локомотива;

3 цистерны с топливом;

военную технику на эшелоне.

Добавим

Украинские военные ведут активную работу по перерезанию логистических артерий, соединяющих временно оккупированный Крым с российским группированием на юге.

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под удар попал мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал

После серии ударов по логистическим объектам также были атакованы электроподстанции на территории полуострова и энергоузел на Кубани, питающий Крым.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что именно полуостров остается наиболее уязвимым звеном российской оккупационной системы.

"Мы всегда с самого начала говорили, что легче всего будет освободить Крым, а не территорию материковой Украины. Почему? Потому что материковая часть примыкает к российской федерации, и там очень мощная логистика. А Крым – это территория, которую захватить можно, но удержать чрезвычайно сложно", — отметил Олег Жданов в комментарии УНН.

По мнению эксперта, нынешние удары имеют не только военный эффект по отрезанию логистики российских войск, но и политический.

"Создание условий для освобождения Крыма сводит на нет все цели, которые путин ставил перед этой войной. Я имею в виду еще 2014 год, когда он говорил о "возвращении в родную гавань" и обещал сделать из Крыма "непотопляемый авианосец". А теперь этот авианосец идет ко дну. Ломается главная политическая цель захвата чужих территорий и уничтожения Украины как государства", – пояснил Жданов.

Удары по крымской логистике ставят россию перед выбором: либо перебрасывать все больше ресурсов на защиту оккупированного полуострова, либо рисковать постепенной потерей контроля над Крымом.