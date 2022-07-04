Саудовская Аравия приняла 1 миллион туристов для крупнейшего паломничества после начала пандемии

ukru
13:44 • 12362 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 12059 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 28515 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 46227 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 54077 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 89390 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115994 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125286 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112780 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141812 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 43537 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 39955 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 91124 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 25737 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

09:17 • 24006 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 89362 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 91124 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241550 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271359 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208193 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 20087 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115991 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103831 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121560 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123962 просмотра
Актуальное
Саудовская Аравия приняла 1 миллион туристов для крупнейшего паломничества после начала пандемии

Саудовская Аравия приняла 1 миллион туристов для крупнейшего паломничества после начала пандемии

Киев • УНН

 • 452185 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Верующие в белой одежде со всего мира заполнили улицы самого священного города ислама накануне крупнейшего паломничества хаджа с начала пандемии коронавируса. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Один миллион человек, в том числе 850 000 из-за границы, допущены к хаджу в этом году после двух лет резкого сокращения числа из-за пандемии. Паломничество является одним из пяти столбов ислама, который все трудоспособные мусульмане обязаны совершить хотя бы один раз.

Власти заявили в воскресенье, что на сегодняшний день в Саудовскую Аравию прибыло не менее 650 000 иностранных паломников.

Но власти в понедельник запретили въезд в Мекку почти 100 000 человек, установив границу безопасности вокруг священного города. Сотрудник службы безопасности сообщил, что 288 человек были арестованы и оштрафованы за попытку совершить хадж без разрешения.

Паломники этого года — допускаются только лица до 65 лет.

Саудовская Аравия теперь позволяет женщинам совершать хадж без сопровождения родственников-мужчин, требование, которое было отменено в прошлом году.

Маски больше не являются обязательными в большинстве закрытых помещений в Саудовской Аравии, но они будут обязательны в Большой мечети, самом священном месте ислама. Паломники из-за границы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

Что предшествовало

В следующем году, когда началась пандемия, въезд иностранцев был запрещен, а количество верующих ограничено до 10 000 человек.

В 2021 году эта цифра выросла до 60 000 вакцинированных граждан и жителей Саудовской Аравии.

За прошлые годы хадж стал свидетелем многочисленных бедствий, в том числе давки 2015 года, в результате которой погибли до 2300 человек, и нападения сотен боевиков в 1979 году, в результате которых, согласно официальным данным, погибли 153 человека.

Паломничество является мощным источником престижа для консервативного королевства и его фактического правителя, наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Хадж, который стоит не менее 5000 долларов на человека, приносит деньги крупнейшему в мире экспортеру нефти, пытающемуся диверсифицировать свою экономику.

Дополнение

Через несколько дней после хаджа принц Мохаммед встретится с президентом США Джо Байденом, который на фоне резкого роста цен на нефть после вторжения россии в Украину отказался от своего обещания превратить Саудовскую Аравию в «изгоя» в связи с убийством в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги.

Добавим

С начала пандемии в Саудовской Аравии зарегистрировано более 795 000 случаев заболевания коронавирусом, 9 000 из них со смертельным исходом, при населении около 34 миллионов человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы