Саудовская Аравия приняла 1 миллион туристов для крупнейшего паломничества после начала пандемии

Детали

Один миллион человек, в том числе 850 000 из-за границы, допущены к хаджу в этом году после двух лет резкого сокращения числа из-за пандемии. Паломничество является одним из пяти столбов ислама, который все трудоспособные мусульмане обязаны совершить хотя бы один раз.

Власти заявили в воскресенье, что на сегодняшний день в Саудовскую Аравию прибыло не менее 650 000 иностранных паломников.

Но власти в понедельник запретили въезд в Мекку почти 100 000 человек, установив границу безопасности вокруг священного города. Сотрудник службы безопасности сообщил, что 288 человек были арестованы и оштрафованы за попытку совершить хадж без разрешения.

Паломники этого года — допускаются только лица до 65 лет.

Саудовская Аравия теперь позволяет женщинам совершать хадж без сопровождения родственников-мужчин, требование, которое было отменено в прошлом году.

Маски больше не являются обязательными в большинстве закрытых помещений в Саудовской Аравии, но они будут обязательны в Большой мечети, самом священном месте ислама. Паломники из-за границы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

Что предшествовало

В следующем году, когда началась пандемия, въезд иностранцев был запрещен, а количество верующих ограничено до 10 000 человек.

В 2021 году эта цифра выросла до 60 000 вакцинированных граждан и жителей Саудовской Аравии.

За прошлые годы хадж стал свидетелем многочисленных бедствий, в том числе давки 2015 года, в результате которой погибли до 2300 человек, и нападения сотен боевиков в 1979 году, в результате которых, согласно официальным данным, погибли 153 человека.

Паломничество является мощным источником престижа для консервативного королевства и его фактического правителя, наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Хадж, который стоит не менее 5000 долларов на человека, приносит деньги крупнейшему в мире экспортеру нефти, пытающемуся диверсифицировать свою экономику.

Дополнение

Через несколько дней после хаджа принц Мохаммед встретится с президентом США Джо Байденом, который на фоне резкого роста цен на нефть после вторжения россии в Украину отказался от своего обещания превратить Саудовскую Аравию в «изгоя» в связи с убийством в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги.

Добавим

С начала пандемии в Саудовской Аравии зарегистрировано более 795 000 случаев заболевания коронавирусом, 9 000 из них со смертельным исходом, при населении около 34 миллионов человек.