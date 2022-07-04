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Саудівська Аравія прийняла 1 мільйон туристів для найбільшого паломництва після початку пандемії

Саудівська Аравія прийняла 1 мільйон туристів для найбільшого паломництва після початку пандемії

Київ • УНН

 • 452189 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Віруючі в білому одязі з усього світу заповнили вулиці самого священного міста ісламу напередодні найбільшого паломництва хаджу з початку пандемії коронавірусу. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Один мільйон людей, у тому числі 850 000 з-за кордону, допущені до хаджу цього року після двох років різкого скорочення числа через пандемію. Паломництво є одним із п'яти стовпів ісламу, яке всі працездатні мусульмани зобов'язані зробити хоча б один раз.

Влада заявила в неділю, що на сьогоднішній день до Саудівської Аравії прибуло не менше 650 000 іноземних паломників.

Але влада у понеділок заборонила в'їзд до Мекки майже 100 000 осіб, встановивши кордон безпеки навколо священного міста. Співробітник служби безпеки повідомив, що 288 осіб було заарештовано та оштрафовано за спробу здійснити хадж без дозволу.

Паломники цього року — допускаються лише особи віком до 65 років.

Саудівська Аравія тепер дозволяє жінкам здійснювати хадж без супроводу родичів-чоловіків, вимогу, яку було скасовано минулого року.

Маски більше не є обов'язковими у більшості закритих приміщень у Саудівській Аравії, але вони будуть обов'язковими у Великій мечеті, найсвященнішому місці ісламу. Прочани з-за кордону повинні надати негативний результат ПЛР-тесту.

Що передувало

Наступного року, коли почалася пандемія, в'їзд іноземців був заборонений, а кількість віруючих обмежена до 10 000 осіб.
У 2021 році ця цифра зросла до 60 000 вакцинованих громадян і жителів Саудівської Аравії.

За минулі роки хадж став свідком численних лих, у тому числі тисняви ​​2015 року, внаслідок якої загинуло до 2300 осіб, та нападу сотень бойовиків у 1979 році, внаслідок якого, згідно з офіційними даними, загинуло 153 особи.

Паломництво є потужним джерелом престижу для консервативного королівства та його фактичного правителя, наслідного принца Мухаммеда бін Салмана.

Хадж, який коштує не менше 5000 доларів на людину, приносить гроші найбільшому у світі експортеру нафти, який намагається диверсифікувати свою економіку.

Доповнення

Через кілька днів після хаджу принц Мохаммед зустрінеться з президентом США Джо Байдена, який на тлі різкого зростання цін на нафту після вторгнення росії в Україну відмовився від своєї обіцянки перетворити Саудівську Аравію на «вигнанця» у зв'язку із вбивством у 2018 році журналіста Джамаля Хашоггі.

Додамо

З початку пандемії в Саудівській Аравії зареєстровано понад 795 000 випадків захворювання на коронавірус, 9 000 з них зі смертельним наслідком, при населенні близько 34 мільйонів осіб.

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