Самые ожесточенные бои продолжаются на Славянском и Гуляйпольском направлениях – Генштаб
Киев • УНН
С начала суток произошло 82 боевых столкновения, самые интенсивные бои идут на Славянском и Гуляйпольском направлениях. Украинские защитники остановили 18 атак на Славянском направлении и 17 штурмов на Гуляйпольском.
С начала суток на фронте произошло 82 боевых столкновения, наиболее интенсивные бои идут на Славянском, Гуляйпольском, Покровском и Лиманском направлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Наибольшую активность российские войска проявили на Славянском направлении, где украинские защитники остановили 18 атак. На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 17 штурмов, четыре боестолкновения продолжаются. На Покровском и Лиманском направлениях враг атаковал по 14 раз, на Константиновском – девять.
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Также бои продолжаются на Южно-Слобожанском, Купянском, Краматорском, Александровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях. В то же время на Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.
Кроме того, российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области и наносить авиаудары. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны истощают противника вдоль всей линии фронта и наносят удары по его тыловым объектам.
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