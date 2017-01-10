Разрушение памятника полякам во Львовской области не поссорит Польшу и Украину - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что совершенный акт вандализма на месте памятника убитым в 1944 году полякам в Гуте-Пеняцкой на территории нынешней Львовской области не сможет "поссорить" Польшу и Украину. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны ", - написал он.
Как сообщал УНН, посол А.Дещица осудил разрушение памятника полякам во Львовской области.