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Разрушение памятника полякам во Львовской области не поссорит Польшу и Украину - П.Климкин

Разрушение памятника полякам во Львовской области не поссорит Польшу и Украину - П.Климкин

Киев • УНН

 • 5847 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что совершенный акт вандализма на месте памятника убитым в 1944 году полякам в Гуте-Пеняцкой на территории нынешней Львовской области не сможет "поссорить" Польшу и Украину. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны ", - написал он.

Как сообщал УНН, посол А.Дещица осудил разрушение памятника полякам во Львовской области.

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