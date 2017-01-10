Руйнування пам'ятника полякам на Львівщині не посварить Польщу та Україну – П.Клімкін

КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що вчинений акт вандалізму на місці пам’ятника убитим у 1944 році полякам у Гуті-Пеняцькій на територій нинішньої Львівської області не зможе “посварити” Польщу та Україну. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.