Руйнування пам'ятника полякам на Львівщині не посварить Польщу та Україну – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що вчинений акт вандалізму на місці пам’ятника убитим у 1944 році полякам у Гуті-Пеняцькій на територій нинішньої Львівської області не зможе “посварити” Польщу та Україну. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані”, — написав він.
Як повідомляв УНН, посол А.Дещиця засудив руйнування пам’ятника полякам на Львівщині.