рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Ощадбанка - Зеленский
Дом профсоюзов на Майдане необходимо вернуть ФПУ - нардеп Дмитриева
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана Кивана
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине
Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига
Дубинскому объявили новое подозрение в госизмене
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства

Киев • УНН

 • 12392 просмотра

Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Болояна из-за жестких реформ. Президент начинает консультации по формированию нового Кабмина.

В Румынии 5 мая пало проевропейское правительство премьер-министра Илие Болояна. Парламент поддержал вотум недоверия, что стало кульминацией многонедельного политического кризиса, конфликта внутри коалиции и недовольства жесткими экономическими реформами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

За отставку правительства проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах. Инициаторами вотума стали Социал-демократическая партия Румынии (PSD) и ультраправая партия AUR.

Почему ушло правительство

Главной причиной стали жесткие меры экономии, которые правительство Болояна начало внедрять для сокращения крупнейшего бюджетного дефицита в ЕС.

Кабмин пошел на непопулярные шаги:

  • сокращение государственных расходов;
    • повышение налогов;
      • реформу госаппарата;
        • ограничение влияния местных элит.

          Это вызвало конфликт с PSD — крупнейшей партией парламента, которая ранее входила в коалицию. Социал-демократы заявили, что реформы Болояна бьют по их электорату и политическому влиянию.

          В конце апреля PSD вышла из правительства и отозвала своих министров. После этого правительство фактически стало правительством меньшинства и потеряло стабильную поддержку парламента.

          Экономическая ситуация стала критической

          Политический кризис наложился на сложную экономическую ситуацию.

          Румыния имеет один из самых высоких дефицитов бюджета в ЕС, в стране высокая инфляция, экономика вошла в техническую рецессию, румынский лей начал падать по отношению к евро.

          Также существуют риски для получения десятков миллиардов евро европейских фондов, поскольку Брюссель требует продолжения реформ для доступа к финансированию. 

          Ультраправые усиливают позиции

          Отдельную тревогу в ЕС вызывает резкий рост популярности ультраправой партии AUR, которая сейчас лидирует в части соцопросов.

          Именно AUR вместе с PSD продвигала вотум недоверия. В Европе это воспринимают как опасный сигнал, ведь еще недавно социал-демократы обещали не сотрудничать с ультраправыми.

          Кризис также продолжает политическую нестабильность после скандала с президентскими выборами 2024 года, результаты которых ранее были аннулированы.

          Что будет дальше

          Президент Румынии Никушор Дан уже заявил, что досрочных выборов пока не будет. В ближайшее время он должен провести консультации с партиями для формирования нового правительства.

          Сам Болоян временно останется исполняющим обязанности премьера, однако с ограниченными полномочиями.

          Прогнозируются сложные переговоры и возможный длительный политический тупик, поскольку проевропейские силы конфликтуют между собой, а ультраправые продолжают наращивать поддержку.

