Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства
Киев • УНН
Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Болояна из-за жестких реформ. Президент начинает консультации по формированию нового Кабмина.
В Румынии 5 мая пало проевропейское правительство премьер-министра Илие Болояна. Парламент поддержал вотум недоверия, что стало кульминацией многонедельного политического кризиса, конфликта внутри коалиции и недовольства жесткими экономическими реформами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
За отставку правительства проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах. Инициаторами вотума стали Социал-демократическая партия Румынии (PSD) и ультраправая партия AUR.
Почему ушло правительство
Главной причиной стали жесткие меры экономии, которые правительство Болояна начало внедрять для сокращения крупнейшего бюджетного дефицита в ЕС.
Кабмин пошел на непопулярные шаги:
- сокращение государственных расходов;
- повышение налогов;
- реформу госаппарата;
- ограничение влияния местных элит.
Это вызвало конфликт с PSD — крупнейшей партией парламента, которая ранее входила в коалицию. Социал-демократы заявили, что реформы Болояна бьют по их электорату и политическому влиянию.
В конце апреля PSD вышла из правительства и отозвала своих министров. После этого правительство фактически стало правительством меньшинства и потеряло стабильную поддержку парламента.
Экономическая ситуация стала критической
Политический кризис наложился на сложную экономическую ситуацию.
Румыния имеет один из самых высоких дефицитов бюджета в ЕС, в стране высокая инфляция, экономика вошла в техническую рецессию, румынский лей начал падать по отношению к евро.
Также существуют риски для получения десятков миллиардов евро европейских фондов, поскольку Брюссель требует продолжения реформ для доступа к финансированию.
Ультраправые усиливают позиции
Отдельную тревогу в ЕС вызывает резкий рост популярности ультраправой партии AUR, которая сейчас лидирует в части соцопросов.
Именно AUR вместе с PSD продвигала вотум недоверия. В Европе это воспринимают как опасный сигнал, ведь еще недавно социал-демократы обещали не сотрудничать с ультраправыми.
Кризис также продолжает политическую нестабильность после скандала с президентскими выборами 2024 года, результаты которых ранее были аннулированы.
Что будет дальше
Президент Румынии Никушор Дан уже заявил, что досрочных выборов пока не будет. В ближайшее время он должен провести консультации с партиями для формирования нового правительства.
Сам Болоян временно останется исполняющим обязанности премьера, однако с ограниченными полномочиями.
Прогнозируются сложные переговоры и возможный длительный политический тупик, поскольку проевропейские силы конфликтуют между собой, а ультраправые продолжают наращивать поддержку.
Румынское правительство отправили в отставку05.05.26, 15:27 • 5228 просмотров