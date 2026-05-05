Румынское правительство отправили в отставку

Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана, которое перед этим покинули семь членов Социал-демократической партии. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Совместное пленарное заседание Палаты депутатов и Сената, на котором обсуждался и был вынесен на голосование инициированный социал-демократами и ультраправыми вопрос вотума недоверия, началось в 11:00.

Голосование завершилось в 14:00, и через некоторое время парламентарии вернулись в зал, чтобы услышать результаты голосования. Вотум недоверия поддержал 281 депутат, 4 были против, 3 бюллетеня были аннулированы.

Для вотума недоверия было достаточно 233 голоса. Отмечается, что конституционное требование о большинстве голосов для принятия решения было выполнено, что делает этот вотум недоверия принятым с наибольшим количеством голосов в истории парламента.

