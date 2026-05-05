Румынское правительство отправили в отставку
Киев • УНН
Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана рекордным 281 голосом. Решение инициировали социал-демократы и ультраправые политики.
Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана, которое перед этим покинули семь членов Социал-демократической партии. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.
Детали
Совместное пленарное заседание Палаты депутатов и Сената, на котором обсуждался и был вынесен на голосование инициированный социал-демократами и ультраправыми вопрос вотума недоверия, началось в 11:00.
Голосование завершилось в 14:00, и через некоторое время парламентарии вернулись в зал, чтобы услышать результаты голосования. Вотум недоверия поддержал 281 депутат, 4 были против, 3 бюллетеня были аннулированы.
Для вотума недоверия было достаточно 233 голоса. Отмечается, что конституционное требование о большинстве голосов для принятия решения было выполнено, что делает этот вотум недоверия принятым с наибольшим количеством голосов в истории парламента.
Румыния сталкивается с новым политическим кризисом, премьер под огнем критики20.04.26, 10:03 • 5520 просмотров