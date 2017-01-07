Движение транспорта в Днепропетровской области восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Движение транспорта на ряде участков автомобильных дорог в Днепропетровской области восстановлено по состоянию на 13:30 субботы. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, передает УНН.
"Силами ГП "Днепропетровский облавтодор" при содействии Службы автомобильных дорог проведенными мероприятиями по расчистке участков автодорог государственного значения, на которые ранее были введены ограничения в виде запрета движения, был достигнут положительный результат. 7 января 2017 в 13:30 движение по участкам автомобильных дорог движение восстановлено и осуществляется в обычном режиме", - сказано в сообщении.
Напомним, ограничения действуют в Одесской, Николаевской областях.
С 15:00 ограничения на движение транспорта собирались возобновить в Кировоградской области, которые ранее были отменены .
Также напомним, в Черкасской области отменили ограничения на движение транспорта.
По данным ГосЧС, по состоянию на 8:00 7 января на территории Ивано-Франковской области в направлении Закарпатской области (Вишкивский и Яблоницкий перевалы) был обеспечен проезд транспортных средств. По информации Укравтодора, дороги - в проезжем состоянии.