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Рух транспорту на Дніпропетровщині відновлено

Рух транспорту на Дніпропетровщині відновлено

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Рух транспорту на низці ділянок автомобільних доріг на Дніпропетровщині відновлено станом на 13:30 суботи. Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, передає УНН.

"Силами ДП "Дніпропетровський облавтодор" за сприяння Служби автомобільних доріг проведеними заходами по розчищенню ділянок автодоріг державного значення, на які раніше були введені обмеження у вигляді заборони руху, був досягнутий позитивний результат. 7 січня 2017 року о 13:30 рух по ділянкам автомобільних доріг рух відновлений і здійснюється в звичному режимі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, обмеження діють в Одеській, Миколаївській областях.

З 15:00 обмеження на рух транспорту збиралися відновити на Кіровоградщині, які раніше були скасовані.

Також нагадаємо, на Черкащині скасували обмеження на рух транспорту.

За даними ДСНС, станом на 8:00 7 січня на території Івано-Франківської області у напрямку Закарпатської області (Вишківський та Яблуницький перевали) було забезпечено проїзд транспортних засобів. За інформацією Укравтодору, дороги - у проїжджому стані.

 

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