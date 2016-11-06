Движение автотранспорта на участке Знаменка-Александрия ограничили до декабря
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. На участке дороги М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, где продолжается текущий средний ремонт, движение автотранспорта ограничено до декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Кировоградской области, передает УНН-Центр.
Объехать участок можно по дороге Т-12-05 Кировоград-Новая Прага-Александрия, в соответствии со схемами проезда, установленных на дороге.
О возобновлении движения по автодороге М-04 будет сообщено на официальном сайте Службы.
Как сообщал УНН, на ремонт трассы Одесса-Рени дополнительно выделят 54 млн грн.