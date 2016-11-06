Рух автотраспорту на ділянці Знам'янка-Олександрія обмежили до грудня
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. На ділянці дороги М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, де триває поточний середній ремонт, рух автотранспорту обмежено до грудня. Про це повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, передає УНН-Центр.
Об'їхати ділянку можна по дорозі Т-12-05 Кіровоград-Нова Прага-Олександрія, відповідно до схем проїзду, встановлених на дорозі.
Про відновлення руху по автодорозі М-04 буде повідомлено на офіційному сайті Служби.
Як повідомляв УНН, на ремонт траси Одеса-Рені додатково виділять 54 млн грн.