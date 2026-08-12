Рубио создает рабочую группу для борьбы с родильным туризмом в США
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о создании целевой группы для борьбы с родильным туризмом.
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о создании целевой группы Госдепартамента по борьбе с "родильным туризмом" — термином администрации Трампа, обозначающим иностранных женщин, которые приезжают в Соединённые Штаты с целью родить ребёнка на территории США и обеспечить ему американское гражданство, передаёт УНН со ссылкой на AP.
Детали
Трамп и его администрация безуспешно боролись в судах за отмену "гражданства по праву рождения", которое предоставляет гражданство США любому, кто родился на территории США. Несмотря на эти юридические неудачи, Трамп продолжал борьбу за прекращение этой практики.
В сообщении в социальных сетях в среду Рубио заявил, что новая целевая группа "проверит деятельность владельцев виз, ликвидирует незаконные сети родильного туризма и положит конец этому отвратительному злоупотреблению законами нашей страны".
Он сказал, что с момента создания целевой группы в прошлом месяце она уже приняла меры по аннулированию виз более чем 600 человек, подозреваемых в участии в схемах родильного туризма.