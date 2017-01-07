Разведка США указывает о связи российского ГРУ с взломавшим почту Х.Клинтон хакером
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В докладе американской разведки утверждается, что Главное разведывательное управление Генштаба ВС России якобы стоит за взломавшим почту экс-госсекретаря Хиллари Клинтон румынским хакером Марселем Лазаром, известным под псевдонимом Guccifer 2.0, а также имеет отношение к деятельности сайта DCLeaks.com., передает УНН со ссылкой на " Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections ".
"Мы считаем с высокой степенью уверенности, что российская военная разведка — главное разведывательное управление генштаба или ГРУ - использовала личность Guccifer 2.0 и DCLeaks.com, чтобы обнародовать данные американских жертв (хакерских атак — ред.)", — говорится в докладе.
Разведка США также утверждает, что изъятая с помощью «киберопераций» информация регулярно передавалась в СМИ и на платформу WikiLeaks.
Напомним, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.
Как сообщал УНН, спецслужбы США нашли посредников между Россией и WikiLeaks по делу о письмах Демократической партии.