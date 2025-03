Разведка США указывает о связи российского ГРУ с взломавшим почту Х.Клинтон хакером

КИЕВ. 7 января. УНН. В докладе американской разведки утверждается, что Главное разведывательное управление Генштаба ВС России якобы стоит за взломавшим почту экс-госсекретаря Хиллари Клинтон румынским хакером Марселем Лазаром, известным под псевдонимом Guccifer 2.0, а также имеет отношение к деятельности сайта DCLeaks.com., передает УНН со ссылкой на " Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections ".