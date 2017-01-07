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Розвідка США вказує про зв'язок російського ГРУ з хакером, що зламав пошту Х.Клінтон

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У доповіді американської розвідки стверджується, що Головне розвідувальне управління Генштабу ЗС Росії стоїть за зламником пошти екс-держсекретаря Хілларі Клінтон румунським хакером Марселем Лазаром, відомим під псевдонімом Guccifer 2.0, а також має відношення до діяльності сайту DCLeaks.com, передає УНН з посиланням на “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”.

“Ми вважаємо з високим ступенем впевненості, що російська військова розвідка — головне розвідувальне управління генштабу або ГРУ — використовувала особистість Guccifer 2.0 і DCLeaks.com, щоб оприлюднити дані американських жертв ( від хакерських атак),” — йдеться в доповіді .

Також розвідка США також стверджує, що вилучена з допомогою “кібероперацій” інформація регулярно передавалася в ЗМІ і на платформу WikiLeaks.

Нагадаємо, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.

Як повідомляв УНН, спецслужби США знайшли посередників між Росією і WikiLeaks у справі про листи Демократичної партії.

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