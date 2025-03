Розвідка США вказує про зв'язок російського ГРУ з хакером, що зламав пошту Х.Клінтон

КИЇВ. 7 січня. УНН. У доповіді американської розвідки стверджується, що Головне розвідувальне управління Генштабу ЗС Росії стоїть за зламником пошти екс-держсекретаря Хілларі Клінтон румунським хакером Марселем Лазаром, відомим під псевдонімом Guccifer 2.0, а також має відношення до діяльності сайту DCLeaks.com, передає УНН з посиланням на “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”.