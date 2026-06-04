Ровенская область подверглась атаке рф, есть перебои со светом
Киев • УНН
Ровенскую область атаковала рф, в Сарненском районе исчез свет. Пострадавших нет, энергетики уже восстанавливают электроснабжение.
В Ровенской области из-за атаки рф возникли обесточивания в одном из районов, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Еще одно тревожное утро на Ровенщине. Благодаря работе наших сил ПВО, имеем сбития воздушных целей врага. При этом в Сарненском районе возникли обесточивания. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - указал Коваль.
По предварительной информации, по его словам, люди не пострадали.
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