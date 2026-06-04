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В Украине из-за обстрелов частично обесточены шесть областей, в Сумской области дроном ранен энергетик - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Из-за обстрелов рф обесточены потребители в шести областях Украины. В Сумской области вражеский дрон ранил работника облэнерго во время атаки на авто.

В Украине из-за обстрелов частично обесточены шесть областей, в Сумской области дроном ранен энергетик - Минэнерго

В результате вражеских обстрелов обесточена часть потребителей в шести областях Украины, а в Сумской области российский БпЛА атаковал служебное авто энергетиков, ранив работника предприятия. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Враг продолжает атаки не только на энергетическую инфраструктуру, но и на работников энергетической отрасли. Сегодня утром в Сумской области вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль АО "Сумыоблэнерго". В результате атаки был ранен работник предприятия. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь

- говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением рекомендуется узнавать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Активное энергопотребление сегодня рекомендуется перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, потребителям советуют по возможности экономно использовать электроэнергию. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему.

Российские дроны повредили критическую инфраструктуру и склад в Одесской области04.06.26, 08:46 • 2058 просмотров

Ольга Розгон

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