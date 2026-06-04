Российские дроны повредили критическую инфраструктуру и склад в Одесской области
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Одесскую область беспилотниками, повредив критическую инфраструктуру и склад. Пострадавших нет, а пожар ликвидировали спасатели.
россия ночью атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, повреждена критическая инфраструктура, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Поврежден объект критической инфраструктуры
В результате атаки, по данным главы ОВА, получили повреждения складское помещение и оборудование. Погибших и пострадавших нет.
По данным ГСЧС, возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели.
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