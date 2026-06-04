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россия атаковала Украину баллистикой, обезврежено 264 из 293 дронов

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Силы ПВО сбили или подавили 264 вражеских беспилотника из 293 запущенных. Зафиксированы попадания ракеты Искандер-М и 24 дронов в 11 различных локациях.

россия атаковала Украину баллистикой, обезврежено 264 из 293 дронов

россия за ночь выпустила по Украине баллистическую ракету и 293 дрона, из которых 264 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 июня (с 18:00 3 июня) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской обл. - рф, 293 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 264 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 12 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

ВСУ за сутки ликвидировали еще 1300 оккупантов и более 2 тысяч беспилотников04.06.26, 07:09 • 1658 просмотров

Юлия Шрамко

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