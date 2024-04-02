россияне выдают коллаборационистам туристические путевки в Дагестан и Осетию - Центр нацсопротивления

Враг создал на временно оккупированных территориях туристическое агентство, которое будет заниматься организацией туров в Осетию и Дагестан. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Речь идет о путевках коллаборационистам, которые больше всего выслужились перед оккупантами. Выдача путевок запланирована на май.

Уничтожив туристический кластер на захваченных землях, ограничив свободное передвижение местного населения, враг мотивирует предателей турами к другим порабощенным народам, - говорится в сообщении.

Напомним

россияне обманывают местных жителей на оккупированных территориях, агитируя их вступать в так называемые "добровольческие" подразделения, которые на самом деле используются для прикрытия российских формирований.

