Россияне обстреляли Херсон, ранены два человека

Российские военные после обеда обстреляли Херсон. Предварительно известно, что из-за этих обстрелов ранения получили два человека. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

российская армия в очередной раз ударила по Херсону. Известно, что в результате обстрелов пострадали пострадали два человека. - рассказали в ОВА.

Детали

По данным главы МВА Романа Мрочко, россияне атаковали Днепровский район города.

Согласно данным областных властей в больницу госпитализировали одну из пострадавших - 58-летнюю херсонку. У нее диагностировали взрывную травму и ранение головы. Медики оценивают ее состояние, как средней тяжести.

Сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь.

Напомним

Утром УНН писал, что россияне ударили по Бериславу. По данным председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина город атаковали ударным дроном. Из-за этой атаки погиб один человек, и еще один получил ранения.