россияне нанесли авиаудар по Сумской области: ранены три человека, среди которых дети

Сегодня утром оккупационные войска рф сбросили авиабомбы на Сумщину. В результате вражеского удара пострадала многодетная семья, в частности ранены двое детей. Об этом заявили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в 9.20 россияне нанесли авиаудар по Великописаревской общине Сумского района. С вражеского самолета были сброшены управляемые авиационные бомбы на жилой сектор населенного пункта.

Предварительно, в результате обстрела пострадала многодетная семья: ранены двое детей в возрасте 6 и 10 лет. Также ранения получил один взрослый человек - резюмировали в ведомстве.

В ОВА добавляют, что в результате обстрела повреждены также пять частных жилых домов, гараж. На месте работают все необходимые службы, оказывается помощь пострадавшим.

В Сумской ОГА опровергли информацию о вероятном массированном наступлении из рф

Напомним,

российские военные в ночь на 12 марта и сегодня утром совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 96 взрывов.