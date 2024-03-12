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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательницаЭксклюзив
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В Украине необходимо переходить от гуманитарной помощи к восстановлению - Кубраков во время встречи с координатором системы ООН
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россияне нанесли авиаудар по Сумской области: ранены три человека, среди которых дети
Двое детей в возрасте 6 и 10 лет и один взрослый были ранены, когда российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилой район в Великописаревской общине Сумской области, повредив пять домов и гараж.
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Налоговики, как термиты, прогрызают дыры в украинской экономике, бизнесе и карманах простых украинцев, считает предприниматель и волонтер Яна Матвийчук.
Разоблачены новые схемы для уклонистов: среди фигурантов трое должностных лиц медучреждений и адвокат
Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, задержав трех должностных лиц медицинских учреждений, адвоката и других фигурантов, причастных к продаже поддельных документов и справок. Стоимость подделки составляла до 16 тыс. долларов.
Зеленский: У нас есть план пути к справедливому миру
Украина имеет "живой" план пути к справедливому миру, который предусматривает проведение весной этого года в Швейцарии инаугурационного мирного саммита с лидерами цивилизованных государств для выработки решительных шагов по прекращению войны с Россией.
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Вице-премьер-министр Украины Кубраков отметил необходимость перехода от гуманитарной помощи к усилиям по восстановлению во время встречи с Координатором системы ООН в Украине.
В Киеве прозвучало уже 1000 воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения рф
В Киеве с начала полномасштабного вторжения россии прозвучало 1000 сигналов воздушной тревоги, что в целом составляет 1165 часов 26 минут непрерывной тревоги.
На борту военного самолета, который разбился в россии, было 15 человек, все они погибли
российский военный самолет, на борту которого находились 15 человек, разбился в ивановской области. Находившиеся на борту 8 членов экипажа и 7 пассажиров погибли. Причиной крушения стал пожар в двигателе.
"Мои ответы четкие": Шольц прокомментировал идею обмена Taurus на Storm Shadow
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз прямо отказался поставлять Украине крылатые ракеты "Таурус".
Большое количество жителей рф помогают украинской разведке – Юсов
Большое количество российских граждан оказывают различное содействие украинским спецслужбам и силам безопасности - от простых граждан до влиятельных фигур в деловых и военно-политических кругах.
В российском Белгороде заявили об атаке БПЛА: повреждены машины и дом
Власти российского Белгорода заявили об атаке беспилотников - предварительно без пострадавших, неизвестный дрон врезался в стену магазина в городе. Повреждены машины и окружающие здания.