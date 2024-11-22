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россияне дроном атаковали троллейбус в Херсоне

россияне дроном атаковали троллейбус в Херсоне

Киев  •  УНН

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В Днепровском районе Херсона вражеский беспилотник сбросил взрывчатку на общественный транспорт. В результате атаки в троллейбусе выбиты окна, пострадавших нет.

В Херсоне вражеский беспилотник сбросил взрывчатку с дрона на общественный транспорт, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг снова атакует беспилотниками общественный транспорт в Херсоне. На этот раз рашисты сбросили с дрона взрывчатку на троллейбус в Днепровском районе. К счастью, без раненых. В троллейбусе выбиты окна", - сообщил Мрочко.

По данным Херсонской ОВА, ранее сегодня, около 10:00, российские войска атаковали Корабельный район Херсона. В результате вражеского обстрела 68-летний мужчина получил ранение плеча.

Дополене

За минувшие сутки, как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, под вражеским огнем и авиаударами оказались Тягинка, Берислав, Станислав, Камышаны, Садовое, Антоновка и Зеленовка. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области в результате чего поврежден 1 частный дом. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частный автомобиль. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 -  получили ранения.

россияне атаковали волонтеров во время раздачи хлеба в Херсонской области20 нояб. 2024, 09:27 • 16226 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
khersonХерсон