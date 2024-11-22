россияне дроном атаковали троллейбус в Херсоне

В Херсоне вражеский беспилотник сбросил взрывчатку с дрона на общественный транспорт, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг снова атакует беспилотниками общественный транспорт в Херсоне. На этот раз рашисты сбросили с дрона взрывчатку на троллейбус в Днепровском районе. К счастью, без раненых. В троллейбусе выбиты окна", - сообщил Мрочко.

По данным Херсонской ОВА, ранее сегодня, около 10:00, российские войска атаковали Корабельный район Херсона. В результате вражеского обстрела 68-летний мужчина получил ранение плеча.

Дополене

За минувшие сутки, как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, под вражеским огнем и авиаударами оказались Тягинка, Берислав, Станислав, Камышаны, Садовое, Антоновка и Зеленовка. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области в результате чего поврежден 1 частный дом. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частный автомобиль. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

россияне атаковали волонтеров во время раздачи хлеба в Херсонской области