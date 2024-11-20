россияне атаковали волонтеров во время раздачи хлеба в Херсонской области
Киев • УНН
В Новодмитровке оккупанты обстреляли здание, где волонтеры раздавали хлеб местным жителям. Также вражеский дрон пытался атаковать машину благотворителей, но пострадавших нет.
В Новодмитровке в Херсонской области российские войска сегодня утром обстреляли здание, где волонтеры раздавали хлеб местным жителям, также вражеский дрон пытался атаковать машину благотворителей, пострадавших нет, сообщили в Херсонской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Утром российские войска атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Новодмитровке. Вражеский снаряд "прилетел" в крышу помещения, в котором волонтеры раздавали хлеб населению. Кроме этого, оккупанты пытались атаковать с БПЛА машину благотворителей. Вражеский дрон попал неподалеку от транспортного средства. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщили в ОВА.
В здании, как отмечается, - выбиты стекла, повреждены фасад и кровля.
Дополнение
Ранее сегодня, по данным ОВА, россияне атаковали из реактивной артиллерии Белозерку. Зафиксировано более десятка "прилетов" по поселку. Из-за вражеского обстрела повреждено около двадцати жилых домов, магазин и аптеку. В зданиях - разбиты крыши, стены, заборы, выбиты стекла и двери. Кроме этого, повреждена и критическая инфраструктура. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.
А еще раньше, по информации ОВА, россияне атаковали с БпЛА Нововоронцовку. Под вражеский удар попал 56-летний мужчина, он ранен.
Этой ночью российская армия, по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram, атаковала жилую застройку в Шуменском микрорайоне Херсона. Один из "прилетов" - по многоквартирному дому. Вражеский снаряд уничтожил один из домов, а в соседних - выбиты стекла. Также под ударом оказалось гаражное помещение и частное транспортное средство. Информация о пострадавших не поступала.
Обстрелы на Херсонщине: 2 человека погибли, 15 - получили ранения20 нояб. 2024, 06:12 • 13611 просмотров