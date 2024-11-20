Обстрелы на Херсонщине: 2 человека погибли, 15 - получили ранения
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов на Херсонщине погибли 2 человека, 15 ранены. Повреждены 28 домов в 13 населенных пунктах, также зафиксирована атака дроном, который был сбит ПВО.
В результате вражеских обстрелов на Херсонщине погибли 2 человека, еще 15 ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Враг нанес удары по критической и социальной инфраструктуре, в частности повредив несколько жилых домов, среди которых пять многоэтажек и 23 частных дома. Кроме этого, в результате атак пострадали частные автомобили.
Городами и селами, которые попали под обстрелы, стали Антоновка, Велетенское, Широкая Балка, Никольское, Александровка, Станислав, Нововоронцовка, Белозерка, Томарино, Красный Маяк, Камышаны, Новорайск и другие. Наибольшие повреждения получили жилые кварталы.
В результате этих атак два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.
Также ночью состоялась атака с использованием дронов, во время которой Силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник, приближавшийся к территории области.
Новые атаки на Херсонщине: 2 человека погибли, 2 - получили ранения19 нояб. 2024, 06:08 • 13742 просмотра