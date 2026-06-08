россияне атаковали Конотоп дронами: есть раненые и люди под завалами
Киев • УНН
Утром 8 июня дроны рф атаковали жилой сектор Конотопа. Ранены три человека, под завалами ищут людей, полгорода осталось без электроэнергии.
Утром в понедельник, 8 июня, россияне несколькими БпЛА атаковали город Конотоп Сумской области. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, под ударом оказалась гражданская инфраструктура – жилой сектор.
Есть пострадавшие. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация о последствиях атаки уточняется
В свою очередь городской голова Конотопа Артем Семенихин уточнил, что в результате удара ранены по меньшей мере три человека, их забрали в реанимацию.
Под завалами многоэтажки находится минимум один человек! Продолжается спасательная операция!
Он добавил, что половина города сейчас осталась без электроэнергии.
Напомним
Враг поздно вечером в четверг, 4 июня, атаковал Конотоп Сумской области. В результате прилета вражеского дрона загорелся частный дом. Ранены 5 человек.
россия атаковала энергетику и АЗС в Сумской области, двое погибших06.06.26, 12:00 • 4096 просмотров