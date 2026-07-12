Россия заявила об атаке дрона на танкер в Азовском море
Киев • УНН
В ночь на 12 июля украинский беспилотник атаковал танкер в Азовском море, вызвав пожар. Судно было пустым, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
В России заявили, что в ночь на 12 июля украинский беспилотник атаковал танкер в Азовском море, в результате чего судно получило повреждения и на нем возник пожар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пишет УНН.
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По его словам, инцидент произошел во время захода танкера в Азово-Черноморский морской канал. Пожар удалось локализовать.
Судно было пустым, угрозы разлива нефтепродуктов нет
Также губернатор утверждает, что в течение ночи силы противовоздушной обороны якобы сбили более 20 беспилотников. По его словам, атаки были зафиксированы над Таганрогским заливом, городами Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также в четырех районах Ростовской области. О пострадавших российские власти не сообщают.
рф приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины - Reuters11.07.26, 09:41 • 28237 просмотров