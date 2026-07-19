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россия станет "полем" для Таджикистана: аграрии хотят выращивать там масличные культуры

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Таджикские аграрии могут обрабатывать земли в россии для выращивания масличных культур из-за роста логистических затрат. Министр Шерали Кабир заявил о переговорах по проекту, который обеспечит сырьем перерабатывающие предприятия Таджикистана.

россия станет "полем" для Таджикистана: аграрии хотят выращивать там масличные культуры
Фото: Служба внешней разведки Украины

Таджикские аграрии могут начать выращивать масличные культуры на территории россии. Переговоры о реализации соответствующего проекта уже ведутся. Об этом заявил министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По словам главы профильного министерства Таджикистана, инициатива должна обеспечить сырьем таджикские перерабатывающие предприятия и способствовать увеличению производства растительного масла в стране

Таджикистан имеет ограниченные площади для выращивания масличных культур, однако располагает мощностями для их переработки. Ранее страна ежегодно импортировала из россии до 300 тыс. тонн масличных культур. Однако рост логистических расходов сделал такую модель торговли менее выгодной.

В рамках предложенного формата таджикские фермеры могут обрабатывать сельскохозяйственные земли на территории россии, выращивать необходимые культуры, а собранный урожай транспортировать в Таджикистан для дальнейшей переработки.

Проект должен позволить Таджикистану использовать собственные перерабатывающие мощности и одновременно обеспечить доступ к сырью без необходимости закупать его и перевозить на значительные расстояния.

В Службе внешней разведки поясняют, что подобная модель сотрудничества может свидетельствовать об усилении роли российских сельскохозяйственных угодий как источника сырья для экономик других стран. В частности, россия уже длительное время активно сотрудничает с Китаем в сфере поставок энергоресурсов, древесины и полезных ископаемых.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Китай превращает россию в собственный дешевый сырьевой придаток.

Александра Василенко

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Таджикистан
Служба внешней разведки Украины
Китай