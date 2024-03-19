россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов

В россии заявили, что будут защищать свои нефтегазовые объекты с помощью зенитно-ракетных комплексов "Панцирь". Планы по защите объектов обнародовал директор департамента развития газовой промышленности минэнерго рф артем верхов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы совместно работаем, в частности с коллегами из национальной гвардии россии, по прикрытию объектов, по установлению, соответственно, систем защиты, таких как "Панцирь", - заявил Верховный.

Дополнение

С начала года Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, поразив ряд крупных нефтеперерабатывающих заводов. По подсчетам Reuters, в первом квартале российские нефтеперерабатывающие мощности, остановленные в результате атак украинских беспилотников, составляли около 4,6 млн тонн (370 500 баррелей в день), или примерно 7 % от общего объема.

Добавим

Как пишет Bloomberg, начиная с 12 марта волна направленных ударов повредила три важных нефтеперерабатывающих завода рф. Удары БпЛА в российских регионах за два дня затронули 12% нефтеперерабатывающих мощностей рф.