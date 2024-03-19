россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141171 просмотра

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133732 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132243 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191840 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191018 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187794 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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15 марта 2024, 12:36  •  300953 просмотра
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15 марта 2024, 08:49  •  316591 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  385463 просмотра

россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов

россия планирует защитить свои нефтегазовые объекты системами ПВО "Панцирь".

Война •   •  9091 просмотра
россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов

Шольц в очередной раз отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными"

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставки Украине ракет Taurus, назвав такие дискуссии "смешными", но подчеркнул, что решительная военная помощь Украине является важнейшим посланием президенту россии владимиру путину.

Война •   •  10586 просмотра
Шольц в очередной раз отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными"

Politico: солдаты в Европе продолжают увольняться, именно тогда, когда они нужны НАТО

Западные союзники пытаются решить проблему удержания имеющихся военных в своих армиях.

Новости Мира •   •  8428 просмотра
Politico: солдаты в Европе продолжают увольняться, именно тогда, когда они нужны НАТО

Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии

Украинская делегация приняла участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи в Брюсселе, где представила проект резолюции по десятой годовщине российской агрессии и второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Война •   •  10819 просмотра
Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии

В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио

В Сумской и Харьковской областях специалисты восстановили доступ к радио и украинскому телевидению почти на всех объектах после российских обстрелов.

Война •   •  9869 просмотра
В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио

Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии

Немецкого офицера по военным закупкам по имени Томас Х. обвиняют в попытке передачи секретной информации российской разведке.

Новости Мира •   •  9101 просмотра
Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии

Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту

Украина провела встречу в Лондоне с Великобританией и Эстонией с целью укрепления цифрового сотрудничества, представив свое инновационное видение и определив потенциальные совместные проекты в таких сферах, как искусственный интеллект и цифровые государственные услуги.

политика •   •  9037 просмотра
Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту

Блинкен заверил Филиппины в незыблемости оборонных обязательств США

Блинкен заверил Филиппины в дальнейшей "железной" поддержке США и выполнении оборонных обязательств на фоне напряженности в отношениях с Китаем в спорном Южно-Китайском море.

Новости Мира •   •  8170 просмотра
Блинкен заверил Филиппины в незыблемости оборонных обязательств США

Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

Польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокирование основных дорог по всей Польше 20 марта, ожидается, что к протестам присоединятся около 70 000 фермеров.

Новости Мира •   •  11446 просмотра
Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление по поводу того, что Конгресс США до сих пор не утвердил пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов для противодействия российской войне.

политика •   •  14757 просмотра
Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято