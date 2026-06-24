Российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы 2,4 млн погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих. Такие утверждения не соответствуют действительности и являются частью очередной дезинформационной кампании кремля. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В ЦПД отметили, что вражеские ресурсы активно распространяют информацию о якобы 2,4 млн потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

Источником этой информации называют "российских хакеров", которые якобы взломали базы данных Генерального штаба ВСУ, ТЦК и медицинских учреждений - говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что такие заявления являются выдумкой, а приведенные российской пропагандой цифры не имеют ничего общего с реальностью.

Названные россиянами "цифры потерь" превышают общую численность украинской армии - подчеркнули в ЦПД.

Там также напомнили, что это не первая подобная информационная операция России.

Ранее пропагандисты активно тиражировали цифру в 1,7 млн потерь. Не придумав ничего нового, кремлёвские фейкомёты просто «дорисовали» к старой лжи ещё 700 тысяч - отметили в Центре

В ЦПД считают, что главной целью таких информационных вбросов является попытка отвлечь внимание российского общества от собственных потерь на фронте.

Цель врага – отвлечь внимание собственного общества от потерь РФ на фронте. Отметим, что Россия ежемесячно теряет убитыми и ранеными от 40 тысяч солдат - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

рф разработала новую стратегию информационной войны для отравления алгоритмов ИИ - ЦПД