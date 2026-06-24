россия распространяет фейк о якобы 2,4 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ - ЦПД
Киев • УНН
российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы 2,4 млн погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих. В ЦПД заявили, что эти цифры вымышлены и превышают общую численность армии.
Российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы 2,4 млн погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих. Такие утверждения не соответствуют действительности и являются частью очередной дезинформационной кампании кремля. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
В ЦПД отметили, что вражеские ресурсы активно распространяют информацию о якобы 2,4 млн потерь в рядах Вооруженных сил Украины.
Источником этой информации называют "российских хакеров", которые якобы взломали базы данных Генерального штаба ВСУ, ТЦК и медицинских учреждений
В Центре подчеркнули, что такие заявления являются выдумкой, а приведенные российской пропагандой цифры не имеют ничего общего с реальностью.
Названные россиянами "цифры потерь" превышают общую численность украинской армии
Там также напомнили, что это не первая подобная информационная операция России.
Ранее пропагандисты активно тиражировали цифру в 1,7 млн потерь. Не придумав ничего нового, кремлёвские фейкомёты просто «дорисовали» к старой лжи ещё 700 тысяч
В ЦПД считают, что главной целью таких информационных вбросов является попытка отвлечь внимание российского общества от собственных потерь на фронте.
Цель врага – отвлечь внимание собственного общества от потерь РФ на фронте. Отметим, что Россия ежемесячно теряет убитыми и ранеными от 40 тысяч солдат
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