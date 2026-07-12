Россия атаковала Харьков дронами, среди двух пострадавших – 16-летняя девушка
Киев • УНН
В ночь на 12 июля российские беспилотники атаковали Харьков. Ранения получили два человека в Шевченковском районе, среди них 16-летняя девушка.
В результате российской атаки беспилотниками на Харьков в ночь на 12 июля пострадали два человека, среди которых 16-летняя девушка. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По его словам, пострадавшие получили ранения в Шевченковском районе города. Медики оказали им всю необходимую помощь.
Также российские беспилотники ударили по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. По данным областной военной администрации, там обошлось без пострадавших.
Ранее городской голова Игорь Терехов сообщал о попаданиях вражеских дронов в Шевченковском и Киевском районах. По его словам, после удара в Киевском районе возник пожар, а над городом продолжали находиться российские беспилотники.
Россия нанесла авиаудары по Запорожью, есть четверо раненых и разрушения11.07.26, 23:32 • 1388 просмотров