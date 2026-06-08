Российские удары по Никополю и АЗС на Днепропетровщине убили женщину и ранили еще 5 человек
Киев • УНН
В Никополе из-за атаки погибла женщина и четыре человека ранены. В Павлоградском районе под удар попали две АЗС, где пострадал мужчина.
В Днепропетровской области россия атаковала Никополь, где погиб человек и еще 4 получили ранения, и ударила по двум АЗС в Павлоградском районе, где ранен еще один человек, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Один человек погиб, четверо – получили ранения. Враг нанес удары по Никополю. В городе повреждена многоэтажка, отделение банка и магазин
По его словам, атака россиян оборвала жизнь 49-летней женщины. Четыре человека ранены, две женщины 53 и 60 лет в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Также, по его словам, "две АЗС попали под удар россиян в Павлоградском районе". "Изуродовано оборудование одной из заправок, загорелись несколько автомобилей. Получил ранения 62-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - указал Ганжа.
россия атаковала четыре объекта энергетики в Днепропетровской области, тысячи людей без света - ДТЭК08.06.26, 13:33 • 3010 просмотров