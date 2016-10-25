Россия продлила мораторий на авиаудары по Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Мораторий на удары авиации ВКС России и ВВС Сирии в 10-километровой зоне вокруг Алеппо, действующий с 18 октября, будет продлен, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия готова и дальше вводить гуманитарные паузы "по первому запросу", но только при получении "достоверной информации о готовности к выводу больных, раненых и мирного населения ".
Напомним, ВКС России и ВВС Сирии за последние семь дней не наносили ударов по Алеппо, полеты авиации над городом и в его окрестностях не происходили .
Как сообщал УНН, ранее МИД РФ заявил, что гуманитарная пауза в Алеппо больше "не актуальна".