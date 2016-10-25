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Росія продовжила мораторій на авіаудари по Алеппо

Росія продовжила мораторій на авіаудари по Алеппо

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Мораторій на удари авіації ВКС Росії і ВПС Сирії в 10-кілометровій зоні навколо Алеппо, що діє з 18 жовтня, буде продовжений, заявив начальник головного оперативного управління Генштабу Сергій Рудськой, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Він підкреслив, що Росія готова і далі вводити гуманітарні паузи "за першим запитом", але тільки при отриманні "достовірної
інформації про готовність до висновку хворих, поранених і мирного населення ".

Нагадаємо, ВКС Росії і ВПС Сирії за останні сім діб не завдавали ударів по Алеппо, польоти авіації над містом і в його околицях не відбувались.

Як повідомляв УНН, раніше МЗС РФ заявило, що гуманітарна пауза в Алеппо більше “не актуальна”.

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