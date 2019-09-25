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РФ отказала Японии в проведении новых раскопок остатков японских военнопленных

Киев • УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российская сторона отказала Японии в проведении новых раскопок в поисках остатков японских военнопленных, вероятно похороненных в Забайкальском крае. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение NHK, пишет УНН.

РФ отказала Японии в проведении новых раскопок остатков японских военнопленных

По его данным, изначально предполагалось, что японская исследовательская группа направится в РФ на новые раскопки в конце этого месяца. Однако, по сведениям японского общественного телевидения, Москва уведомила Токио о невозможности проведения новых раскопок. В качестве причин был указан “ряд проблем”, связанных с такими раскопками, без уточнения деталей.

Японская сторона рассчитывает по линии МИД продолжить с РФ обсуждение этого вопроса и добиться разрешение на проведение новых раскопок.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии признало, что останки военнопленных, вывезенных из Забайкальского края в Японию за последние полтора десятилетия, не принадлежали японским солдатам, которые погибли на территории СССР после окончания Второй мировой войны. Об этом на специальной пресс-конференции объявил представитель японского ведомства.

Как писал УНН, в Японии отрицают, что скрывали ошибочное вывоз останков военнопленных с РФ.

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