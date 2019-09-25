РФ відмовила Японії в проведенні нових розкопок решток японських військовополонених
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російська сторона відмовила Японії в проведенні нових розкопок в пошуках решток японських військовополонених, імовірно похованих в Забайкальському краї. Про це в середу повідомило японське суспільне телебачення NHK, пише УНН.
За його даними, спочатку передбачалося, що японська дослідницька група попрямує в РФ на нові розкопки в кінці цього місяця. Однак, за даними японського громадського телебачення, Москва повідомила Токіо про неможливість проведення нових розкопок. В якості причин було вказано “ряд проблем”, пов’язаних з такими розкопками, без уточнення деталей.
Японська сторона розраховує по лінії МЗС продовжити з РФ обговорення цього питання і добитися дозволу на проведення нових розкопок.
Минулого тижня Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії визнало, що рештки військовополонених, вивезених з Забайкальського краю в Японію за останні півтора десятиліття, не належали японським солдатам, які загинули на території СРСР після закінчення Другої світової війни. Про це на спеціальній прес-конференції оголосив представник японського відомства.
Як писав УНН, у Японії заперечують, що приховували помилкове вивезення рештків військовополонених з РФ.