РФ в ОБСЕ заявила, что "Украина должна строго соблюдать перемирие" на Донбассе

“Специальная мониторинговая миссия продолжает фиксировать на Донбассе нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных. 12 августа подтверждены разрушения жилых домов в с. Октябрь в результате минометного обстрела. Власти Украины должны обеспечить строгое соблюдение режима перемирия всеми своими подразделениями вооруженных сил на Донбассе, в т.ч. посредством дисциплинарных мер к нарушителям”, — говорится в сообщении постпредства в Twitter.

Стоит также добавить, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело якобы “еще по трем фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими жилых домов на Донбассе”. “Следователи СК России принимают предусмотренные законом меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений, а также должностных лиц, отдавших и выполнили незаконные приказы об обстреле гражданских объектов”, — добавили в пресс-службе.

Authorities of #Ukraine must secure strict adherence to cease-fire by all its military units participating in military operation in #Donbass , including through disciplinary measures to perpetrators pic.twitter.com/iUgvJrmTYo

