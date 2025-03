“Спеціальна моніторингова місія продовжує фіксувати на Донбасі порушення режиму припинення вогню з боку українських військових. 12 серпня підтверджені руйнування житлових будинків в с. Жовтень внаслідок мінометного обстрілу. Влада України повинна забезпечити суворе дотримання режиму перемир’я усіма своїми підрозділами збройних сил на Донбасі, в т .ч. за допомогою дисциплінарних заходів до порушників”, - йдеться в повідомленні постійного представництва в Twitter.

Варто також додати, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу нібито “ще за трьома фактами артилерійських обстрілів українськими військовослужбовцями житлових будинків на Донбасі”. “Слідчі СК Росії приймають передбачені законом заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин зазначених злочинів, а також посадових осіб, які віддали і виконали незаконні накази про обстріл цивільних об’єктів”, — додали у прес-службі.

Authorities of #Ukraine must secure strict adherence to cease-fire by all its military units participating in military operation in #Donbass, including through disciplinary measures to perpetrators pic.twitter.com/iUgvJrmTYo

