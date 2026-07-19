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рф трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове - есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 204 просмотра

российские войска трижды атаковали терминал "Новой почты" в Харькове. Погибли двое работников компании и водитель партнера-перевозчика.

рф трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове - есть погибшие и раненые
Фото: t.me/novapostcorpм

российские войска трижды нанесли удары по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала "Новой почты". В результате атаки погибли двое работников компании и водитель партнера-перевозчика, сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал компании.

Детали

Сегодня враг трижды попал по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала "Новой почты". Циничная атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру унесла жизни двух наших коллег и водителя партнера-перевозчика

 - говорится в сообщении.

В компании выразили соболезнования родным и близким погибших и отметили, что находятся на связи с их семьями и оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в результате ударов пострадали работники "Новой почты". Раненых доставили в больницу. Компания поддерживает связь с медицинским персоналом и обеспечивает пострадавших и их семьи необходимой помощью, в том числе медицинской, психологической и материальной.

Сейчас на месте продолжается ликвидация последствий атаки. Специалисты устанавливают масштабы повреждений, в частности уточняют информацию о грузах, которые могли быть повреждены или уничтожены в результате ударов.

Мы компенсируем клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки

- заявили в компании.

Для того чтобы минимизировать возможные задержки в доставке, "Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы. Клиентам рекомендуют следить за актуальным статусом своих отправлений в мобильном приложении или на официальном сайте компании.

Напомним

Ранее мы писали, что российские войска регулярно атакуют гражданскую и логистическую инфраструктуру Харьковщины, создавая угрозу для работников и гражданского населения.

Александра Василенко

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