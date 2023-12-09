рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС
Киев • УНН
россия запретит автомобили с украинскими номерами на своих оккупированных территориях с 1 января 2024 года в рамках политики принудительной паспортизации.
россияне готовятся запретить с нового года передвижение транспортом с украинскими номерами на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
На временно оккупированных территориях будет запрещено с 1 января 2024 года движение автотранспорта с украинскими номерами. Враг продолжает политику принудительной паспортизации региона, ведь для замены номера необходимо иметь паспорт рф
Также отмечается, что само движение на ВОТ возможно только при наличии пропуска от оккупационной администрации.
Дополнение
россия планирует открыть в оккупированном Луганске центры военной подготовки несовершеннолетних, где детей старше 14 лет будут готовить к военной службе.
рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС
россия запретит автомобили с украинскими номерами на своих оккупированных территориях с 1 января 2024 года в рамках политики принудительной паспортизации.
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