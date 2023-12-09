рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС

россияне готовятся запретить с нового года передвижение транспортом с украинскими номерами на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированных территориях будет запрещено с 1 января 2024 года движение автотранспорта с украинскими номерами. Враг продолжает политику принудительной паспортизации региона, ведь для замены номера необходимо иметь паспорт рф - говорится в сообщении ЦНС.

Также отмечается, что само движение на ВОТ возможно только при наличии пропуска от оккупационной администрации.

Дополнение

россия планирует открыть в оккупированном Луганске центры военной подготовки несовершеннолетних, где детей старше 14 лет будут готовить к военной службе.