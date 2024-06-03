рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием

в российском МИДе заявили, что Вашингтон недооценивает риск "серьезного отпора" россии после предоставленного Украине разрешения использовать американское оружие против целей на территории рф. Там призвали власти США "потратить время на изучение" заявлений президента рф владимира путина и отнестись к его предупреждению "с максимальной серьезностью". Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

"Они по непонятным причинам недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить", - заявил заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков.

Он призвал СШ "потратить время на изучение" заявлений российского президента владимира путина, в частности, сделанных "на пресс-конференции по итогам переговоров в Ташкенте". "Это весьма значимое предупреждение, и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью", - добавил он.

Дополнение

За последнюю неделю ряд стран разрешили Украине использовать предоставленное ими оружие, чтобы атаковать военные объекты на территории россии.

С такими заявлениями выступили Франция, Швеция, Латвия, Литва, Канада, Эстония, Польша, Германия, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден предоставил Украине разрешение использовать американское оружие для ударов по военным объектам на российской стороне границы.