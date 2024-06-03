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рф пригрозила США "серйозними наслідками" через дозвіл Україні на удари американською зброєю

рф пригрозила США "серйозними наслідками" через дозвіл Україні на удари американською зброєю

Київ • УНН

 • 27175 перегляди

росія погрожує Сполученим Штатам "серйозними наслідками" за те, що вони дозволили Україні завдати удару по російській території американською зброєю, закликаючи США серйозно поставитися до попереджень путіна.

 В російському МЗС заявили, що Вашингтон недооцінює ризик "серйозної відсічі" росії після наданого Україні дозволу використовувати американську зброю проти цілей на території рф. Там закликали владу США "витратити час на вивчення" заяв президента рф володимира путіна і поставитися до його попередження "з максимальною серйозністю". Про це УНН повідомляє із посиланням на DW. 

"Вони через незрозумілі причини недооцінюють серйозність тієї відсічі, яку вони можуть отримати", - заявив заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков.

Він закликав СШ  "витратити час на вивчення" заяв російського президента володимира путіна, зокрема, зроблених "на пресконференції за підсумками переговорів у Ташкенті". "Це вельми значуще попередження, і до нього потрібно ставитися з максимальною серйозністю", - додав він. 

Доповнення 

За останній тиждень низка країн дозволила Україні  використовувати надану ними зброю, щоб атакувати військові об'єкти на території росії.  

З такими заявами виступили Франція, ШвеціяЛатвія, Литва, Канада, Естонія, Польща, Німеччина, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів по військових об’єктах на російському боці кордону. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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