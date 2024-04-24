Разгуливал по Крещатику с ножом в руке: в центре столицы задержали мужчину

В Киеве мужчина разгуливал с ножом по Крещатику. Как сообщили в патрульной полиции, мужчину задержали, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, подозрительного мужчину с ножом на Крещатике заметил прохожий.

Увидев патрульных, мужчина выбросил нож в мусорник и попытался убежать.

Инспекторы догнали и задержали беглеца. В дальнейшем проверили информацию о гражданине и выяснили, что он, вероятно, причастен к ограблению.

Поэтому полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.