Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Киевский апелляционный суд 12 января рассмотрит апелляционную жалобу на приговор "беркутовцам" по делу об убийствах 20 февраля 2014 года во время Евромайдана. Об этом журналисту УНН сообщил начальник департамента Офиса Генерального прокурора по делам Майдана Алексей Донской.

На вопрос, назначил ли суд дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор "беркутовцам", Донской ответил: "На 12 января 2024 года в 10:00".

Дополнение

Святошинский райсуд Киева огласил приговор по делу об убийствах 20 февраля 2014 года во время Евромайдана. Бывшие "беркутовцы" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский признаны виновными в убийстве людей. Сергея Тамтуру суд оправдал, Александра Маринченко освободил от заключения.

В ноябре прокуратура внесла апелляционную жалобу на приговор "беркутовцам" по делу об убийствах 20 февраля 2014 года во время Евромайдана.