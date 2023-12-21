Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
Киев • УНН
Апелляционный суд должен рассмотреть дело в отношении "беркутовцев" 12 января
Киевский апелляционный суд 12 января рассмотрит апелляционную жалобу на приговор "беркутовцам" по делу об убийствах 20 февраля 2014 года во время Евромайдана. Об этом журналисту УНН сообщил начальник департамента Офиса Генерального прокурора по делам Майдана Алексей Донской.
На вопрос, назначил ли суд дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор "беркутовцам", Донской ответил: "На 12 января 2024 года в 10:00".
Дополнение
Святошинский райсуд Киева огласил приговор по делу об убийствах 20 февраля 2014 года во время Евромайдана. Бывшие "беркутовцы" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский признаны виновными в убийстве людей. Сергея Тамтуру суд оправдал, Александра Маринченко освободил от заключения.
В ноябре прокуратура внесла апелляционную жалобу на приговор "беркутовцам" по делу об убийствах 20 февраля 2014 года во время Евромайдана.
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
Апелляционный суд должен рассмотреть дело в отношении "беркутовцев" 12 января.
По Херсонской области россияне выпустили 687 снарядов, четыре человека ранены
Херсонская область подверглась 131 обстрелу со стороны российских войск, в результате которых четыре человека получили ранения, а также были нанесены удары по жилым кварталам и территории завода.
В Днепропетровской области ночью "отминусовали" два дрона, враг из артиллерии обстрелял Никополь
Над Днепропетровской областью были сбиты два вражеских беспилотника, а российские войска обстреляли Никополь, нанеся ущерб имуществу и инфраструктуре; о жертвах не сообщается.
Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: есть повреждения
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, причинив материальный ущерб и перебои в электроснабжении, но сообщений о жертвах не поступало.
Сбой произошел в работе X
X (бывший Twitter) пережил сбой в работе, причем больше всего проблем возникло с приложением. Пик сообщений пользователей пришелся на 7:48 утра, а затем уменьшился.
На Николаевщине за ночь сбили 13 "шахедов", из-за падения обломков повреждено помещение агропредприятия
Над Николаевской областью было сбито тринадцать беспилотников "шахид", обломки которых повредили сельскохозяйственное предприятие, но никто не пострадал.
Из-за ночной атаки рф дронами в Киевской области возник пожар на складе предприятия - ОВА
Из-за дроновой атаки врага в Киевской области возник пожар на предприятии, повредив здания и транспортные средства, но обошлось без жертв. Пожар был ликвидирован на площади 1 500 м.
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
Зимнее солнцестояние 22 декабря рассматривается астрологами как мощный день для загадывания желаний, точных гаданий и защитных ритуалов на предстоящий год. Это астрономическое событие знаменует самый короткий день и самую длинную ночь, начиная астрономический Новый год.
В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский "шахед"
В Хмельницкой области мобильная группа уничтожила вражеский беспилотник "шахед", без жертв и повреждений.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 350 тысяч
По данным украинского Генерального штаба, российские военные понесли около 350 270 потерь и потеряли 5828 танков, а также огромное количество военной техники в Украине.