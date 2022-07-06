Рашисты могут шантажировать пациентов лекарствами, чтобы принудить к сотрудничеству – Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты могут шантажировать пациентов лекарствами, чтобы принудить к сотрудничеству. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.
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«Сегодня Красный крест, Врачи без границ, работая в тесной коммуникации с Минздравом, работают над тем, чтобы на оккупированные территории попадали лекарства, которые жизненно необходимы нашим пациентам. Есть еще направления помощи, но о них открыто говорить не могу, поскольку существует опасность, что оккупанты будут принуждать к сотрудничеству, шантажируя получением медпрепаратов», – заявил Ляшко.
Детали
По словам Ляшко, Минздрав работает над тем, чтобы достаточно быстро проводить исследования и выявлять возможные вспышки инфекционных болезней на оккупированных территориях и у линии столкновения.
«На территориях, подконтрольных Украине, мы проводим исследования как пациентов, так и окружающей среды, чтобы как можно скорее отреагировать на вспышки возможных инфекционных заболеваний. На оккупированных территориях такая работа несколько усложнена, но делаем все возможное», – подчеркнул глава Минздрава.
Ляшко отметил, что на деоккупированных территориях сразу возобновляют работу медицинских учреждений, если логистика усложнена, то там работают мобильные бригады скорой.
«У нас уже есть план восстановления медицинской сферы Украины. В настоящее время восстановлено 32 заведения Минздрава. Что касается центров санитарно-медицинской помощи, то они работают в других приспособленных для этого помещениях, пока ведутся работы по восстановлению помещений», – сказал Ляшко.
Дополнение
Ляшко сообщал, что российская федерация ни разу не открыла гуманитарный коридор для того, чтобы украинская сторона могла ввезти лекарства на территории, где рашисты пытаются установить оккупационный режим.